«Жди меня» не исчезнет с российского ТВ

Передача «Жди меня», которую закрыл «Первый канал», теперь будет выходить на НТВ. Об этом в своем Facebook сообщил продюсер передачи, президент телекомпании «ВИDgital» Александр Любимов.

По его словам, съемочный процесс программы не прекращался, поэтому она может выйти в эфире НТВ уже в ближайшее время.

"Приоритеты «Первого канала» заметно сместились в сторону развлекательных программ. В этом основная причина перехода «Жди меня» на другой федеральный канал. Им стал НТВ, который за два года действительно сильно изменился <...> НТВ в том виде и с той контентной стратегией, на которую он ориентирован сегодня, – лучшая из площадок для «Жди меня»", – написал Любимов.