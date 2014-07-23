Жан Новосельцев создает свой продакшн журналистских расследований

Об этом «Телекритике» сообщил Жан Новосельцев.

"На данный момент, количество предложений привело нас к новому понимаю взаимодействия: мы регистрируем продакшн и производим контент для нескольких каналов", - сказал он.

Новосельцев также отметил, что заниматься они будут журналистскими расследованиями. С какими именно каналами они будут сотрудничать и подробности проектов журналист пообещал сообщить позже.

Напомним, ранее руководители и основатели «17 канала», вещающего в YouTube, Жан Новосельцев и Андрей Павловский заявили, что уходят из проекта.

Как известно, ранее Новосельцев работал ведущим программы «Гроші» на канале «1+1».

Фото: Facebook Жан Вадимович Новосельцев