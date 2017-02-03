«Зеонбуд» грозит судом УГЦР за измерение покрытия цифрового вещания

Единственный в Украине оператор цифровой сети «Зеонбуд» возмущен тем, что Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) начал проверку состояния покрытия цифрового вещания Т2 в стране. По мнению компании, данные, полученные от специального измерительного комплекса «Атлас», не могут быть точными, сообщают «Українські Новини».
Так, говорится в заявлении оператора, презентация этого комплекса состоялась еще 23 июня, на ней присутствовали специалисты «Зеонбуда».
"То, что показал УГЦР откровенно поразило, поскольку создалось впечатление, что этот комплекс наскоро собирали люди, которые не имеют никакого представления о Методике «Определение зоны покрытия сети цифрового наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2» (Методика) и нормативных документах Международного союза электросвязи (ITU), регламентирующих проведение измерений покрытия сетей наземного цифрового телевидения. В измерительном комплексе от УГЦР не было ни одного измерительного прибора или устройства, соответствующего этим нормативам", – говорят в компании.
«Зеонбуд» отмечает, что получив доклад специалистов о недостатках техники, он обратился с соответствующим письмом к руководству УГЦР и предложил принять меры для обеспечения как оборудования, так и самих измерений в точном соответствии с Методикой. Кроме того, компания попросила предоставитьграфик проведения измерений, чтобы ее специалисты также в них участвовали.
"В ответ на наши письма, УГЦР заверил, что до исправления выявленных нами недостатков измерения проводиться не будут, и о начале измерений обязательно нас своевременно проинформируют.И вот теперь, с удивлением читаем в СМИ, победные реляции о проведении УГЦР широкомасштабных измерений "комплексами европейского качества", обеспечивающими "сверхвысокую точность измерений", – сказано в заявлении.
Теперь же «Зеонбуд» публично обращает внимание Центра радиочастот на недопустимость проведение измерений покрытия сетей наземного цифрового ТВ при таких нарушениях и предупреждает, что в случае их продолжения будет вынужден обратиться в суд. "За защитой своей деловой репутации, поскольку измерения и их результаты будут иметь прямое влияние на наши права и законные интересы", – уточняет оператор.
Напомним, ранее ТСН сообщила, что УГЦР впервые проводит исследование состояния покрытия цифрового вещания Т2 в стране. Первой областью, где это происходит, стала Волынь.