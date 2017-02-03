«Зеонбуд» грозит судом УГЦР за измерение покрытия цифрового вещания

Единственный в Украине оператор цифровой сети «Зеонбуд» возмущен тем, что Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) начал проверку состояния покрытия цифрового вещания Т2 в стране. По мнению компании, данные, полученные от специального измерительного комплекса «Атлас», не могут быть точными, сообщают «Українські Новини».

Так, говорится в заявлении оператора, презентация этого комплекса состоялась еще 23 июня, на ней присутствовали специалисты «Зеонбуда».

"То, что показал УГЦР откровенно поразило, поскольку создалось впечатление, что этот комплекс наскоро собирали люди, которые не имеют никакого представления о Методике «Определение зоны покрытия сети цифрового наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2» (Методика) и нормативных документах Международного союза электросвязи (ITU), регламентирующих проведение измерений покрытия сетей наземного цифрового телевидения. В измерительном комплексе от УГЦР не было ни одного измерительного прибора или устройства, соответствующего этим нормативам", – говорят в компании.