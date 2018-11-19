Zenith: 2/3 мировой digital-рекламы в 2019 будет продаваться по технологии программатик

Агентство прогнозирует увеличение объемов программатик-размещений глобальных рекламодателей до $84 млрд с $70 млрд в текущем году, пишет Digital TV Europe. В 2020 году объем программатик-рекламы вырастет до $98 млрд, что составит 68% расходов рекламодателей на рекламу в цифровых медиа (за исключением рекламы в поисковой выдаче и платных объявлений).

Крупнейшим рынком программатик-рекламы, по оценкам Zenith, являются США – там по этой технологии закупается рекламы на $40,6 млрд (58% от общих программатик-размещений в 2018 году). На втором месте Китай ($7,9 млрд), на третьем – Великобритания ($5,6 млрд).

К 2020 году Канада почти полностью перейдет на алгоритмические закупки онлайн-рекламы – почти 99% рекламы в цифровых медиа будет размещаться через алгоритмические онлайн-закупки.

«Программатик-закупки повышают эффективность [онлайн-рекламы], они становятся доминирующими в цифровых медиатранзакциях», – сказал глава отдела цифровых технологий и инноваций Zenith Бенуа Каше (Benoit Cacheux).

По словам руководителя отдела прогнозирования и глобальных исследований Zenith Джонатана Барнарда (Jonathan Barnard),технологии повышают ценность программатика для брендов. «Искусственный интеллект поможет разглядеть в клиентах живых людей, а также оптимизировать процесс закупок рекламы», – отметил Барнард.

Для коллажа были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=RacYuNuRgng (P) Et © 2007 LEGENDE EDITION