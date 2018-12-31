Заявление «1+1 медиа» об отключении телеканалов медиагруппы интернет-провайдером «Информационные технологии»

Ознакомиться с текстом объявления можно на сайте «Информационных технологий». Медиагруппа 1+1 media тоже сделала заявление, в котором опровергла информацию о том, что на разрыв партнерских отношений повлиял вопрос ценообразования. «Телекритика» публикуется полный текст заявления.

«В связи с нарушением принципов партнерских отношений с 1 октября 2018 года "1+1 медиа" в одностороннем порядке прекратила действие Лицензионного договора с группой компаний, действующих под ТМ "Информационные технологии" (ООО "Ультралинк", ООО "Телевсесвит", ООО "Люкслинк"), который был заключен на период с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Подчеркиваем, что за время сотрудничества "1+1 медиа" с провайдером вопрос ценообразования на 2019 год между компаниями не обсуждался. Кроме того, "1+1 медиа" не делала никаких коммерческих предложений, в том числе, не инициировала смену действующей договорной цены в 2018 году. Прежняя текущая ориентировочная стоимость лицензии составляет 1,5 грн за абонента в 2018 году и 3 грн – в 2019.

Также мы обращаем внимание, что поскольку Лицензионный договор на распространение наших каналов между группой компаний, действующих под ТМ "Информационные технологии" и ООО "1+1 Интернет" прекратил действие, их отключение является ожидаемым. Мы считаем это единственным правильным решением в сложившейся ситуации, ведь дальнейшее распространение наших каналов было бы нарушением прав и законных интересов "1+1 медиа".

Дополнительно отметим, что мы не заинтересованы в возобновлении договорных отношений, поэтому каналы нашей группы не будут транслироваться в сетях указанных провайдеров. Можем рекомендовать нашим зрителям только сменить поставщика ТВ-услуг на другого провайдера».

Получить подробную информацию о том, какие провайдеры доступны в вашем регионе, вы можете посетив раздел на сайте «Телемастер».