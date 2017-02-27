Запустилась спутниковая сеть «Країна ТБ» с региональными каналами

Сегодня, 11 сентября, начала работу спутниковая технологическая телесеть «Країна ТБ» для обмена контентом между региональными телеканалами, сообщается на сайте госпредприятия «Укркосмос».

Меморандум об обмене авторскими телепрограммами и собственным телеконтентом заключили около 20 каналов, которые являются ведущими вещателями в областях и городах страны. Техническую поддержку работы сети обеспечивает «Укркосмос», предоставив для этого ресурс своего спутникового телепорта, а непосредственно передача и распространение сигнала обеспечивается международным спутниковым оператором Spacecom через новый спутник AMOS-7 с полным покрытием территории Украины.

На тестовом этапе работы сети, который продлится три месяца, телеканалы будут отрабатывать режимы доставки и приема сигнала, скорости передачи и кодирования данных.

В будущем сеть «Країна ТБ» призвана составить основу для создания спутниковой платформы регионального телевидения.

Напомним, запуск украинской ракеты «Зенит» с первым для нашей страны геостационарным телекоммуникационным спутником «Лыбидь» перенесен с 2017-го на начало 2018 года.

Фото: Mediasat.info