Запуск украинского телеком-спутника «Лыбидь» перенесен на 2018 год

Запуск украинской ракеты «Зенит» с первым для нашей страны геостационарным телекоммуникационным спутником «Лыбидь» запланирован на начало 2018 года с космодрома Байконур в Казахстане. Об этом российскому информагентству «Интерфакс» рассказал источник на космодроме.

"В первой декаде 2018 года планируется запуск ракеты-носителя такого класса с космическим аппаратом «Лыбидь». После этого запуски «Зенитов» прекратятся", – сказал он.

Напомним, телеком-спутник «Лыбидь» предназначен для формирования Национальной системы спутниковой связи Украины и должен был быть запущен еще в 2011 году. Сейчас он находится в Красноярском крае России на хранении у предприятия «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева».

Запуск спутника неоднократно переносился по разным причинам. Так, в ноябре 2016 года Государственное космическое агентство Украины анонсировало запуск спутника на 2017 год.

Фото: ukrkosmos.com