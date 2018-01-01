Запрещенки меньше, но она есть: рейтинг самых посещаемых сайтов в Украине

Соцсеть оказалась на 10 месте в рейтинге самых популярных у украинцев сайтов. В июле эту строчку занимал сайт Sinoptik.ua (31%), но, по всей видимости, в последний месяц лета украинцы мало интересовались погодой.

Остальные участники 10-ки не сдвинулись со своих мест, судя по данным таблицы Kantar TNS (хотя в рейтинге Prom.ua почему-то оказалась выше “Википедии”, показатели которой опережают конкурента на 0,21%).

Примечательно, что в ТОП-25 присутствует еще один запрещенный сайт - российский почтовый сервис mail.ru. А вот соцсеть “Одноклассники” не появляется в рейтинге уже три месяца подряд.

В целом ТОП-25 наиболее посещаемых ресурсов выглядит так: