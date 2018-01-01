ТЕЛЕКРИТИКА

Запрещенки меньше, но она есть: рейтинг самых посещаемых сайтов в Украине

Бизнес

Desktop-исследование Kantar TNS CMeter показало, что в топ-10 самых посещаемых сайтов в Украине в августе вернулась запрещенная социальная сеть “ВКонтакте”.


Соцсеть оказалась на 10 месте в рейтинге самых популярных у украинцев сайтов. В июле эту строчку занимал сайт Sinoptik.ua (31%), но, по всей видимости, в последний месяц лета украинцы мало интересовались погодой.

Остальные участники 10-ки не сдвинулись со своих мест, судя по данным таблицы Kantar TNS (хотя в рейтинге Prom.ua почему-то оказалась выше “Википедии”, показатели которой опережают конкурента на 0,21%).

Примечательно, что в ТОП-25 присутствует еще один запрещенный сайт - российский почтовый сервис mail.ru. А вот соцсеть “Одноклассники” не появляется в рейтинге уже три месяца подряд.

В целом ТОП-25 наиболее посещаемых ресурсов выглядит так:

Рейтинг популярныйх сайтов в Украине за август 2018

Фото: Kantar TNS

Также Kantar TNS представила данные по наиболее популярным среди украинцев мобильным приложениям. Самым популярным оказался мессенджер Viber, на последнем месте в ТОПе - Skype с довольно неплохими показателями - 25%. Самым популярным приложением соцсети стал Facebook, который обошел свой же Instagram на 18%.

Самые популярные в Украине мобильные приложения за август 2018 года

Фото: Kantar TNS

Фото: Pixabay

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