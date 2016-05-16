Заполняемость ТВ-эфира рекламой растет: Vizeum Ukraine

Рынок телевизионной рекламы в январе-феврале снизил активность на 3% в сравнении с этим же периодом 2016 года, сообщает пресс-служба медиаагентства Vizeum Ukraine.

Наибольший рост активности в текущем году показали категории: «Образование и работа», увеличившие активность на 84% благодаря рекламодателю Rabota.ua, и «Кондитерские изделия», чья активность выросла на 58% за счет Ferrero, Nestle и Mondelēz.

В то же время категория «Алкоголь» показала падение рейтингов на 54%, утратив лидерские позиции и опустившись на шесть пунктов. Как отмечают в Vizeum, это может быть вызвано периодом окончания новогодних праздников.