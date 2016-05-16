Заполняемость ТВ-эфира рекламой растет: Vizeum Ukraine

Рынок телевизионной рекламы в январе-феврале снизил активность на 3% в сравнении с этим же периодом 2016 года, сообщает пресс-служба медиаагентства Vizeum Ukraine.
Наибольший рост активности в текущем году показали категории: «Образование и работа», увеличившие активность на 84% благодаря рекламодателю Rabota.ua, и «Кондитерские изделия», чья активность выросла на 58% за счет Ferrero, Nestle и Mondelēz.
В то же время категория «Алкоголь» показала падение рейтингов на 54%, утратив лидерские позиции и опустившись на шесть пунктов. Как отмечают в Vizeum, это может быть вызвано периодом окончания новогодних праздников.
Вместе с тем, по данным аналитиков, анализ еженедельной активности начала 2017 года говорит о востребованности рекламы на ТВ, несмотря на период затишья после праздников. "Уровень занятости рекламодателями ТВ-эфира практически на всех неделях начала 2017 года выше, чем в прошлом году. С шестой недели заполняемость демонстрировала рост, и группа 1+1 media показала большую распространенность инвентаря", - говорят в агенстве.
Топ-15 рекламодателей на ТВ начала 2017-го года выглядит так:
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