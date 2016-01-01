Заместитель главреда «Фокуса» Олег Сорочан уволился

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"11 января в типографию идет последний для меня номер «Фокуса». Это были прекрасные три года с хвостиком в лучшей редакции. Мы не занимались заказухой, не отмывали никому репутацию. Просто писали о том, что действительно важно", - написал Сорочан.

О новом месте работы Сорочан пока не сообщает.

Напомним, что в сентябре в «Фокусе» произошли перестановки в руководстве редакции.

В конце прошлого года одесский бизнесмен Борис Кауфман продал свои медиаактивы, а именно – журнал «Фокус», приложение «Фокус. Красивая страна» и сайт focus.ua.

Новый владелец журнала «Фокус» рассказал «Телекритике» о покупке издания.

Фото: Facebook ФОКУС