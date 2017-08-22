Закрытая в 2014-м «Инвестгазета» возродилась в виде блог-платформы

С сегодняшнего дня, 5 декабря, свою деятельность официально начала блогерская платформа лидеров мнений Investgazeta. До этого она полгода работала в тестовом режиме. Таким образом, на рынок вернулся один из старейших украинских деловых медиабрендов – «Инвестгазета».

Ее основателем является журналист, медиаэксперт и digital-producer Петр Шевченко. "Когда я услышал о том, что проект «Инвестгазета» закрывают, то расстроился, что в Украине до сих пор не могут ценить то, что нарабатывается годами. Поэтому я принял решение вернуть его на рынок, мы зарегистрировали торговую марку, и вдохнули в него жизнь с учетом современных реалий. Мы хотим слышать информацию от первого лица без журналистской интерпретации", – говорит он.