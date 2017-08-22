Закрытая в 2014-м «Инвестгазета» возродилась в виде блог-платформы

С сегодняшнего дня, 5 декабря, свою деятельность официально начала блогерская платформа лидеров мнений Investgazeta. До этого она полгода работала в тестовом режиме. Таким образом, на рынок вернулся один из старейших украинских деловых медиабрендов – «Инвестгазета».
Ее основателем является журналист, медиаэксперт и digital-producer Петр Шевченко. "Когда я услышал о том, что проект «Инвестгазета» закрывают, то расстроился, что в Украине до сих пор не могут ценить то, что нарабатывается годами. Поэтому я принял решение вернуть его на рынок, мы зарегистрировали торговую марку, и вдохнули в него жизнь с учетом современных реалий. Мы хотим слышать информацию от первого лица без журналистской интерпретации", – говорит он.
За время тестового режима на платформе зарегистрировалосьболее 300 блогеров, среди которых, по словам создателей, венчурные инвесторы, банкиры, основатели стартапов, собственники бизнеса, эксперты, юристы, госслужащие, общественные и политические деятели. Это, в частности, бывший IT-директор ПриватБанка, сооснователь Fintech Band и координатор проекта iGov.org.ua Дмитрий Дубилет; президент корпорации «Гранд» Владимир Спиваковский; замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов; основатель интернет-издания AIN.UA Артур Оруджалиев и др.
На платформе запущен сервис «Личный редактор», который помогает делиться своими мыслями с целевой аудиторией тем блогерам, у кого нет времени или опыта написания материалов. Также в тестовом режиме запущен сервис «Инвестмаркет», который будет помогать стартапам найти инвестиции, а предпринимателям продать свой бизнес. Есть и сервис «Проверь своего бизнес-партнера».
"В наших планах оттачивание того функционала, который есть, чтобы платформой было удобно пользоваться как блогерам, так и читателям. Также в планах запуск различных рейтингов", – уточняет Петр Шевченко.
Напомним, журнал «Инвестгазета» начал выходить в 1995 году. Издавала его компания Ekonomika Communication Hub бизнесмена Виктора Пинчука. В апреле 2014 года он прекратил свое существование.
Фото: Facebook Петра Шевченко
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