Законно или нет: юристы – о решении Нацсовета по «Радио Вести»

За всю историю Украины никого не привлекли за неисполнение решения суда, если мы не говорим про принудительное исполнение через исполнительную службу.

Кроме того, там были нарушения. Например, первое решение суда (о запрете рассматривать вопрос о лицензии, – «ТК») в Нацсовет принесли представители «Вестей», а не судебные представители. Да и само это решение невозможно исполнить. Там есть несколько критических проколов, которые показывают, что оно вообще не обязательно Нацсовету для исполнения.