Законно или нет: юристы – о решении Нацсовета по «Радио Вести»

Юристы комментируют решение Национального советы по вопросам телевидения и радиовещания о непродлении лицензии «Радио Вести».
3 марта Нацсовет решил не продлевать лицензию радиостанции. Представители холдинга «Вести» заявили, что решение незаконно, поскольку они оспорили постановление суда, которое позволило регулятору рассматривать вопрос о лицензии. Замглавы Нацсовета Ульяна Фещук возразила на это, что регулятор документов от суда не получал, поэтому их действия законны.
«Телекритика» спросила у независимых юристов, имел ли право Нацсовет принимать подобное решение.
Игорь Розкладай
Если суд действительно принял апелляцию «Вестей», то Нацсовет должен был получить официальное уведомление об этом. Если такого документа не было, то это проблема холдинга.
«Самое главное – это решение невозможно исполнить»
Юрий Крайняк
За всю историю Украины никого не привлекли за неисполнение решения суда, если мы не говорим про принудительное исполнение через исполнительную службу.
Кроме того, там были нарушения. Например, первое решение суда (о запрете рассматривать вопрос о лицензии, – «ТК») в Нацсовет принесли представители «Вестей», а не судебные представители. Да и само это решение невозможно исполнить. Там есть несколько критических проколов, которые показывают, что оно вообще не обязательно Нацсовету для исполнения.
Роман Головенко
Если в определенный момент нет решения суда, которое бы что-то запрещало, то запрета не существует. Подача апелляционной жалобы не отменяет решение суда об обеспечении иска.