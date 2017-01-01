Снятся ли японцам электрокары-трансформеры: Earth-1 приступил к испытаниям

Дизайн электромобиля разработан известным мультипликатором Кунио Окавара и авто внешне напоминает голову робота Gundam из японского аниме-сериала «Мобильный воин Гандам», над котором также работал специалист по гигантским механизмам, художник-мультипликатор Кунио Окавара еще в начале 1980-х годов.

Авто может вращаться вокруг своей оси и сжиматься до компактных размеров, занимая совсем немного места на стоянке. Трансформация из «сжатого» состояния в «расширенное» осуществляется при помощи джойстика.