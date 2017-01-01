Снятся ли японцам электрокары-трансформеры: Earth-1 приступил к испытаниям

Компания Four Link Systems закончила разработку своего детища – первого автомобиля-трансформера под названием Earth-1. Он, конечно, не превращается в гигантского человекоподобного робота, но, судя по всему, это лишь вопрос времени.
Дизайн электромобиля разработан известным мультипликатором Кунио Окавара и авто внешне напоминает голову робота Gundam из японского аниме-сериала «Мобильный воин Гандам», над котором также работал специалист по гигантским механизмам, художник-мультипликатор Кунио Окавара еще в начале 1980-х годов.
Авто может вращаться вокруг своей оси и сжиматься до компактных размеров, занимая совсем немного места на стоянке. Трансформация из «сжатого» состояния в «расширенное» осуществляется при помощи джойстика.
Компания Four Link Systems оценивает свою разработку в $70 тыс. и ставит себе цель продавать по 300 электрокаров-трансформеров в год. Earth-1 только начал проходить испытания, однако компания уже получила 30 заказов. Автомобиль в большей степени предназначен для использования в туристических местах и аэропортах, чем для передвижения на большие расстояния или в условиях городской спешки.
Также интересно, что многие узлы и детали, необходимые для создания подобных трансформеров, недоступны на рынке и были разработаны самим производителем с нуля.