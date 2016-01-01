Закон о поддержке кинематографа будет принят до конца зимы - Кириленко

Вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко анонсировал принятие закона о государственной поддержке кинематографа с предложениями президента в январе-начале февраля.

"Мы приняли достаточно решений, чтобы защитить информационное телерадиопространство, но его необходимо наполнять качественным украинским продуктом. И этот закон полностью открывает шлюзы для экономического роста, для финансирования, для существенного прорыва в кинематографе. Президент сейчас внес свои предложения. Безусловно, их парламент примет. Я думаю, это будет уже в январе, в начале февраля", - сказал он.

По словам Кириленко, первые результаты принятия закона о господдержке отечественного кинематографа будут заметны уже в текущем году.

"В 2016-м количество кинокартин, которые в производстве и вышли в прокат, является рекордным. Тенденция эта очень хорошая. Правительство заложило и на 2017 год полмиллиарда гривен на кинопроизводство. Это хорошие цифры", - добавил вице-премьер.

Напомним, в сентябре Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3081-д относительно государственной поддержки кинематографа. Он предусматривает, в первую очередь, предоставление господдержки субъектам кинематографа независимо от форм собственности. А реклама национальных фильмов приравнивается к социальной, поэтому может размещаться бесплатно.

Кроме того, документ предусматривает формирование Фонда поддержки кинематографа, в том числе за счет средств общего фонда госбюджета в размере не менее 0,2% его расходов за предыдущий год и доходов с лотерей; государственные субсидии в кино и сериальном производстве.

Однако в ноябре Петр Порошенко воспользовался правом вето и вернул документ вместе со своими предложениями в парламент. В частности, он считает целесообразным доработать предложенный законом механизм предоставления госсубвенции для возврата части расходов на производство фильма с учетом принципов, определенных бюджетным и налоговым законодательством, изложив его в отдельном законе.

Фото: Facebook-страница Вячеслава Кириленко