Закон о господдержке кинематографа: что говорят кинопроизводители

Система рибейтов, отставание от остального мира и начало диалога с зарубежными партнерами.
Вчера, 23 марта, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками.
«Телекритика» опросила представителей телеканалов, кинопроизводителей и медиаюристов о финальной версии текста законопроекта и что они будут делать в первую очередь в связи с его принятием.
Влад Ряшин, генеральный продюсер Star Media
«Изменения президента заметны лишь в системе рибейтов, остальное – не принципиально»
Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 media
В этом законе нет четких критериев по поводу бальной системы, которые бы определяли, что такое совместное производство. Нам важно, чтобы под понятием совместное производство не создавали серые схемы с искусственными комбинациями, которые будут нивелировать всю ценность этого закона.
Второе, мне кажется, что важно также определить критерии эффективности государственного финансирования с точки зрения проектов, которые выходят в прокат. Здесь есть много вопросов, потому что денег стало больше, проектов больше, а качества не прибавилось. В том числе и с точки зрения жанрового кино и проектов, которые имели бы успех у зрителя.
Это базовый законопроект, он требует еще больших усилий с точки зрения принятие изменений в налоговый кодекс и бюджет страны, которые позволят наполнить закон конкретным содержанием и виденьем.
Анатолий Максимчук, заместитель генерального директора StarLightMedia
Мы рады, что законопроект принят. Для рынка и Украины это большой прорыв. Возможно, эта редакция закона не идеальна, но она – результат качественных дискуссий, компромиссов и конструктивных переговоров. В случае необходимости закон всегда в будущем можно улучшить. Но это хороший сбалансированный продукт, с которым мы сможем работать. Все участники процесса достигли того, чего хотели, без потерь.
Впереди еще большая работа – принимать изменения в бюджетный, таможенный и налоговой кодексы, подзаконные акты. Но без этого шага остальные были бы недоступны. Уже заложен фундамент, чтобы расти дальше.
Медиагруппа StarLightMedia провела масштабный питчинг форматов, как раз вчера мы огласили результаты. По итогам питчинга выбраны 12 победителей. Что интересно, 90% форматов-победителей нашего питчинга составляют именно сериалы и фильмы.
Мы готовы развивать кино и сериальную отрасли, создавать новые рабочие места, делать нашу страну привлекательной для иностранных съемочных групп, инвестиций и для этого хотим создать цивилизованные, современные условия работы для всех игроков рынка. Чтобы конкурировать идеями, смыслами, качеством. Наша группа хочет и активно работает в направлении создания качественного украинского продукта.
Юрий Крайняк, управляющий партнер компании Jurimex
На самом деле пока сложно говорить, чего в законопроекте не хватает. На первый взгляд, там особых брешей нет. С другой стороны, этот проект большой, непростой, введенные им нормы новые и не обкатанные, и как юристу мне понятно, что при таких вводных нюансов обычно не избежать. Но, повторюсь, на данный момент какие-то явные проблемы с применением принятого закона как минимум не очевидны.
Что касается изменений, предложенных президентом, то они принципиальны в части измененного процента cash rebate. Изначально было 25%, осталось 16,6%. Остальное не принципиально.