Закон о господдержке кинематографа: что говорят кинопроизводители

В этом законе нет четких критериев по поводу бальной системы, которые бы определяли, что такое совместное производство. Нам важно, чтобы под понятием совместное производство не создавали серые схемы с искусственными комбинациями, которые будут нивелировать всю ценность этого закона.

Второе, мне кажется, что важно также определить критерии эффективности государственного финансирования с точки зрения проектов, которые выходят в прокат. Здесь есть много вопросов, потому что денег стало больше, проектов больше, а качества не прибавилось. В том числе и с точки зрения жанрового кино и проектов, которые имели бы успех у зрителя.

Это базовый законопроект, он требует еще больших усилий с точки зрения принятие изменений в налоговый кодекс и бюджет страны, которые позволят наполнить закон конкретным содержанием и виденьем.