ТЕЛЕКРИТИКА

Закон о господдержке кинематографа: что говорят кинопроизводители

Радость от принятого законопроекта, который еще нужно доработать

Бизнес

Система рибейтов, отставание от остального мира и начало диалога с зарубежными партнерами.


Вчера, 23 марта, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками.

«Телекритика» опросила представителей телеканалов, кинопроизводителей и медиаюристов о финальной версии текста законопроекта и что они будут делать в первую очередь в связи с его принятием.

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Влад Ряшин, генеральный продюсер Star Media

Закон был написан два года назад, а начал разрабатываться еще раньше. Понятно, что уже какие-то нормы можно было прописать по-другому, но учитывая всю историю с законом, играть в эту игру с парламентом и АП еще раз мы уже не стали бы. Пусть лучше он уже будет принят, а потом будем предлагать дополнения к закону, чем делать новый. Мир идет вперед семимильными шагами, если Украина будет по 2,5 года принимать подобные необходимые вещи, которые в мире были приняты десять лет назад, то нужно понять, что нас там никто не ждет. В первую очередь, я говорю о системе рибейтов, привлечении иностранных инвестиций. Дальше закон нужно будет совершенствовать. Мы сильно отстаем от мира.

«Изменения президента заметны лишь в системе рибейтов, остальное – не принципиально»

Мы начнем уже наконец-то разговаривать с нашими партнерами, которых два года назад начали кормить обещаниями. Дальше начнем разбираться с ними в том, что мы можем здесь сделать. Кроме закона, важны еще пять-шесть факторов – политическая и экономическая стабильность, качественная индустрия (с технологиями и англоязычными кадрами), система преференций. Сегодня закон у нас есть, кое-как у нас кто-то говорит по-английски. Мы имеем полтора пункта из пяти. Но слава богу, что приняли закон. Спасибо им за это.

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Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 media

В этом законе нет четких критериев по поводу бальной системы, которые бы определяли, что такое совместное производство. Нам важно, чтобы под понятием совместное производство не создавали серые схемы с искусственными комбинациями, которые будут нивелировать всю ценность этого закона.

Второе, мне кажется, что важно также определить критерии эффективности государственного финансирования с точки зрения проектов, которые выходят в прокат. Здесь есть много вопросов, потому что денег стало больше, проектов больше, а качества не прибавилось. В том числе и с точки зрения жанрового кино и проектов, которые имели бы успех у зрителя.

Это базовый законопроект, он требует еще больших усилий с точки зрения принятие изменений в налоговый кодекс и бюджет страны, которые позволят наполнить закон конкретным содержанием и виденьем.

Анатолий Максимчук, заместитель генерального директора StarLightMedia

Мы рады, что законопроект принят. Для рынка и Украины это большой прорыв. Возможно, эта редакция закона не идеальна, но она – результат качественных дискуссий, компромиссов и конструктивных переговоров. В случае необходимости закон всегда в будущем можно улучшить. Но это хороший сбалансированный продукт, с которым мы сможем работать. Все участники процесса достигли того, чего хотели, без потерь.

Впереди еще большая работа – принимать изменения в бюджетный, таможенный и налоговой кодексы, подзаконные акты. Но без этого шага остальные были бы недоступны. Уже заложен фундамент, чтобы расти дальше.

Что президент изменил в законе о господдержке кино

Медиагруппа StarLightMedia провела масштабный питчинг форматов, как раз вчера мы огласили результаты.  По итогам питчинга выбраны 12 победителей. Что интересно, 90% форматов-победителей нашего питчинга составляют именно сериалы и фильмы.

Мы готовы развивать кино и сериальную отрасли, создавать новые рабочие места, делать нашу страну привлекательной для иностранных съемочных групп, инвестиций и для этого хотим создать цивилизованные, современные условия работы для всех игроков рынка. Чтобы конкурировать идеями, смыслами, качеством. Наша группа хочет и активно работает в направлении создания качественного украинского продукта.

Юрий Крайняк, управляющий партнер компании Jurimex

На самом деле пока сложно говорить, чего в законопроекте не хватает. На первый взгляд, там особых брешей нет. С другой стороны, этот проект большой, непростой, введенные им нормы новые и не обкатанные, и как юристу мне понятно, что при таких вводных нюансов обычно не избежать. Но, повторюсь, на данный момент какие-то явные проблемы с применением принятого закона как минимум не очевидны.

Что касается изменений, предложенных президентом, то они принципиальны в части измененного процента cash rebate. Изначально было 25%, осталось 16,6%. Остальное не принципиально.