Забытое старое: в WhatsApp появилась новая функция

Групповой вызов в WhatsApp можно будет совершить вчетвером. Разработчики утверждают, что новая функция «доступна в любое время и в любом месте», как будто в других приложениях есть ограничения на этот счет. Но опустим детали.

Для запуска группового звонка создали кнопку «добавить участника» в правом верхнем углу. Таким образом юзер может одновременно позвонить максимум трем людям.

«За последние пару лет люди наслаждались голосовыми и видео-встречами в WhatsApp. Фактически, наши пользователи тратят более 2 миллиардов минут на звонки в день. Мы рады сообщить, что групповые чаты для аудио- и видеозвонков появятся в WhatsApp уже сегодня», – сообщается в блоге компании.

Также разработчики приложения обещают, что групповые вызовы будут защищены сквозным шифрованием по всему миру.

Фото: официальный блог WhatsApp