За стиль «Общественного» и его ведущих будет отвечать Леся Патока

Художница по костюмам Леся Патока возглавила направление стиля Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ).
Как отмечает пресс-служба компании, зрители «Общественного» уже имели возможность увидеть результаты ее работы в бутоньерках Майкла Щура на шоу «ЧереЩур», в новом образе Оксаны Пекун для проекта «Фольк-music» и в платьях Дарьи Кузнецовой в программе «Раздевалка».
На новой должности Леся Патока планирует провести визуальную ревизию НОТУ и создать новые образы ведущих. "Уже начала работу с гримерами и костюмерами, а в дальнейшем планирую создать для «Общественного» собственный швейный цех. Моя цель – построить мощный отдел стиля", – говорит она.
Как известно, Леся Патока – художница по костюмам и дизайнер, занимавшейся разработкой образов Евы Бушминой, Ивана Дорна, Оли Поляковой, Джамалы, групп ONUKA, Pianoбой, «Бумбокс», «Время и Стекло», Nikita и др.
Фото: Пресс-служба НОТУ