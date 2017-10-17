За стиль «Общественного» и его ведущих будет отвечать Леся Патока

На новой должности Леся Патока планирует провести визуальную ревизию НОТУ и создать новые образы ведущих. "Уже начала работу с гримерами и костюмерами, а в дальнейшем планирую создать для «Общественного» собственный швейный цех. Моя цель – построить мощный отдел стиля", – говорит она.

Как известно, Леся Патока – художница по костюмам и дизайнер, занимавшейся разработкой образов Евы Бушминой, Ивана Дорна, Оли Поляковой, Джамалы, групп ONUKA, Pianoбой, «Бумбокс», «Время и Стекло», Nikita и др.

Фото: Пресс-служба НОТУ