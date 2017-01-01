За последний год стриминг линейного телевидения вырос на 63%

Услугами платформы Conviva пользуются телеканалы Discovery Channel, HBO, CBS, Sky, видеосервис Hulu и другие компании.

«Потребление потокового телевидения не показывает признаков замедления, и вещатели стремятся обеспечить надлежащее качество онлайн-стриминга», – отметил генеральный директор Conviva Билл Демас (Bill Demas). По его словам, зрители становятся все менее лояльны к стримингу плохого качества и выбирают устройство, способное обеспечить максимально плавную передачу сигнала. В этом смысле провайдеры должны ориентироваться на стриминг линейного телевидения, чтобы соответствовать растущим стандартам зрителей, убежден Билл Демас.

Наибольший рост просмотров произошел среди подключенных к ТВ, куда Conviva включила игровые приставки Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4/4 Pro, медиаплееры Amazon Fire TV, Apple TV, Google Chromecast и Roku. На мобильных устройствах просмотры выросли на 57%. Интересно, что количество просмотров на классических компьютерах упало на 18%.

Авторы исследования сообщают, что во время Чемпионата мира 2018, проходившего в России, наблюдалось увеличение трафика онлайн-стриминга в глобальных масштабах на 10%. С полными результатами отчета можно ознакомиться здесь.

Источник: Телеспутник