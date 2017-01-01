За наполнение портала Евровидение-2017 НОТУ заплатит почти 100 тыс. грн

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заключила соглашение на сумму 99,75 тыс. грн с ФЛП «Дунюшкин» на «креативное обслуживание» официального портала Евровидения-2017 - eurovision.ua. Как сообщает«Радио Свобода», соответствующая информация содержится на ProZorro.
В соответствии с соглашением, «креативное обслуживание» включает подготовку новостного контента для сайта, фотосъемку и обработку фотографий, а также «любые другие дополнительные услуги», которые могут согласовываться сторонами дополнительно.
Несмотря на то что сделка заключена 2 мая, срок действия договора определен как 26 апреля - 20 мая. Условиями договора предусмотрена предоплата в размере 80% от стоимости услуг.
Напомним, официальный веб-портал Евровидения-2017 eurovision.ua содержит информацию для гостей Киева на украинском языке.
Фото: «Телекритика»
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