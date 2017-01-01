Южнокорейское издание наняло робота, пишущего новости за пару секунд

Южнокорейское новостное издание Yonhap приняло на работу робота-репортера Soccerbot, который отвечает за футбольные хроники, сообщает Cossa.

Soccerbot создает публикацию в три этапа: анализирует данные из пяти источников, пишет текст, проверяет орфографию и грамматику. Выпуск одного материала занимает у него всего лишь пару секунд.

Робот тестировался на матчах английской Премьер-лиги в 2016–2017 годах. За это время Soccerbot написал 380 экспериментальных статей.

Yonhap планирует привлечь еще одного робота-журналиста в феврале 2018 года для освещения Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Напомним, Google финансирует проект Radar (Reporters and Data and Robots), который будет использовать искусственный интеллект для написания автоматизированных новостей. Британское информационное агентство Press Association получило от компании около $807 тыс.

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