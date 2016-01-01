Ювелирный гипермаркет Zlato.ua подвел итоги 2016 года

В Zlato.ua прошли съемки популярных передач. Эксперты гипермаркета раскрыли 5 каналу секреты выбора и покупки качественных украшений. А Maxxi TV снял видео о ювелирной моде.В 2016 году статьи о гипермаркете можно было прочесть в самых популярных онлайн журналах, в их числе «Натали», «Vogue», «Единственная», «Viva», «Лиза» и многие другие.

За прошедший год Zlato.ua стал бесспорным лидеров ювелирной отрасли страны, а 2017 год обещает быть не менее интересным и продуктивным.