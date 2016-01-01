Ювелирный гипермаркет Zlato.ua подвел итоги 2016 года

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2016 год стал насыщенным для молодого амбициозного проекта. Zlato.ua подводит итоги прошедшего года, делится результатами и идеями, которые планирует воплотить.
«Делать клиентов счастливыми» - цель, гипермаркета, на достижение которой и направлены все усилия. Экспертам проекта удалось сформировать богатый ассортимент из лучших ювелирных изделий. Магазин существует не только в онлайн пространстве. В декабре шоу-рум Zlato.ua в ТРЦ Космополит отметил два года со дня открытия.
Результаты работы
Об успехах ювелирного магазина в 2016 году красноречиво говорит статистика. Так, число посетителей сайта приближается к 2 млн., а количество ювелирных изделий которые содержит каталог привысило 50000. И, конечно, это не предел.
На сайте всегда можно ознакомиться с модными новинками и узнать новости ювелирного мира. В 2016 году на Zlato.ua было размещено 149 статей о трендах и немало другой полезной информации о драгоценностях.
Активная команда
Если систематизировать знания экспертов гипермаркета о ювелирных изделиях получится увесистая энциклопедия. Команда Zlato.ua постоянно учится, участвуя в профильных тренингах и семинарах. Это помогает проекту стать еще лучше, развиваться и делать шоппинг для клиентов еще более комфортным.
Коллектив гипермаркета живет активно. В копилке 2016 года участие в благотворительном мероприятии «Пробег под каштанами» и экскурсия в Музей драгоценных камней.
На связи с покупателями
В канун Нового года была определена обладательница титула Мисс Zlato.ua, в подарок она получает профессиональную фотосессию в бриллиантовых украшениях.
Кстати, ранее была выбрана мини-мисс Zlato.ua. Ювелирный магазин традиционно выступает спонсором детского конкурса красоты. А также является партнером самых увлекательных женских мероприятий, среди которых фестиваль «Best Woman», девичник «Talk and Beauty». Встречи со знаменитостями: Машей Ефросининой, Светланой Вольновой, Маргаритой Сичкарь и другими.
Ювелирные новинки
В 2016 году число ювелирных брендов, представленных на сайте, значительно увеличилось. Каталог Zlato.ua украсили ювелирные работы Евгении Гапчинской, аксессуары от CAVA.COOL, очарование натуральных камней Helena Sai, сияющие украшения с бриллиантами и другие не менее очаровательные драгоценности.
Съемки и пресса
В Zlato.ua прошли съемки популярных передач. Эксперты гипермаркета раскрыли 5 каналу секреты выбора и покупки качественных украшений. А Maxxi TV снял видео о ювелирной моде.В 2016 году статьи о гипермаркете можно было прочесть в самых популярных онлайн журналах, в их числе «Натали», «Vogue», «Единственная», «Viva», «Лиза» и многие другие.
За прошедший год Zlato.ua стал бесспорным лидеров ювелирной отрасли страны, а 2017 год обещает быть не менее интересным и продуктивным.