«ЮТМК» - новый металлотрейдер в Украине

Одним из главных двигателей Украинской экономики является производство и реализация металлопроката. На рынок выходят новые компании и предприятия, регулярно нуждающиеся в бесперебойных поставках стали. Такая ситуация способствует рождению свежих, амбициозных, современных металлотрейдеров в Украине. В особенности это прослеживается в городах миллионниках, которые всё больше и больше расстраиваются.

Одной из таких является ООО «ЮТМК». Данная компания достаточно молода, по сравнению с уже укоренившимися экспертами в области металлопроката, но имеет явный потенциал. Её директор и основатель, Юрий Владимирович, проработавший в металлургической сфере больше тринадцати лет, долго время хранил идею создания своей компании. Как результат, в 2013 году была создана компания «ЮТМК» с ограниченной ответственностью. Главная задача, которую преследует предприятие, стала модернизация и упрощение процесса закупки и доставки металла, с помощью введения передовых технологий. Благодаря надёжной хватке и деловым познаниям, им удалось в первый год выйти на неплохие объёмы в 100 тонн за месяц. Для стартапа, весомый результат. В 2014 году компания открывает филиал в Полтаве, в 2016 – в Днепропетровске, а в 2017 – в Борисполе. Также к 2017 году, компании удалось подняться до 500 тонн за месяц.

Активное развитие компании наблюдается и в разработке новых рынков сбыта. На 2017 год, поставки осуществляются в Польшу, Чехию и Грузию.