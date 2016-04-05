Юрий Стець дал старт ликвидации УТР

Министр информационной политики Юрий Стець подписал приказ, которым начата ликвидация украинского государственного канала иновещания УТР (Государственная телерадиокомпания «Всеукраинская служба «Украинское телевидение и радиовещание»).

Как поясняет пресс-служба ведомства, сделано это во исполнение закона «О системе иновещания Украины» и с целью экономии государственных средств.

По словам замглавы Мининформполитики Артема Биденко, процесс ликвидации УТР довольно длительный. "Потому проводится полная инвентаризация, идет анализ того, что переводится, что списывается. В то же время Министерство информационной политики Украины будет контролировать, чтобы в процессе ликвидации не нарушались права работников", - добавил он.

Напомним, согласно закону «О системе иновещания Украины», Мультимедийная платформа иновещания создана именно на базе УТР. Мультимедийная платформа вместе с информагентством «Укринформ» составляет систему иновещания страны.

Запуск Мультимедийной платформы иновещания состоялся 1 октября 2015 года. Вместо спутникового телеканала УТР в эфире стартовал телеканал UA|TV.

Фото: mip.gov.ua