ТЕЛЕКРИТИКА

Юрий Макаров, Майкл Щур и Александра Кольцова вошли в правление НОТУ

Бизнес

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) путем тайного голосования избрала шестерых членов правления общественного вещателя, предложенных его главой Зурабом Аласанией, сообщает пресс-служба телеканала «UA:Перший».

Так, журналист, телеведущий, руководитель творческого объединения документальных фильмов и программ НОТУ Юрий Макаров стал ответственным за просветительское направление. По его словам, у него уже есть конкретные идеи новых проектов. "Я считаю, что недостаточно война присутствует в информационном пространстве в стране, находящейся в войне", - отметил, в частности, он, предложив «милитаризацию сознания».

За развлекательное направление, в том числе спортивное, будет отвечать журналист и лидером рок-группы «Крихітка» Александра Кольцова.По ее мнению, с помощью развлекательного контента можно строить «культурный границу», которая будет отличать украинское общество от постсоветского пространства.

Журналист и телеведущий Роман Винтонив (псевдоним - Майкл Щур) будет отвечать за общественно-политическое направление. Его видение общественно-политического вещания заключается в следующем: это должны быть проекты, рассказывающие, что происходит сегодня; показывающие, где зритель находился вчера; помогающие принимать решение относительно завтрашнего дня. Он планирует делать и программы журналистских расследований, и собственные ток-шоу.

Однако новости не входят в компетенцию Винтонива - только итоговые выпуски. "За новости будет отвечать генеральный продюсер информационного вещания - это отдельное направление", - пояснил Аласания.

За юридическое направление реформы общественного вещания ответственна Инна Гребенюк, которая ранее работала в Минюсте, Верховной раде и Минагрополитики; за экономику и финансы - Родион Никоненко (работал в «Райффайзен Банке Аваль», УкрСиббанк, Ощадбанк и др); за оптимизацию центральной и региональной структур - директор Сумского филиала НОТУ Николай Чернотицкий, по словам которого,филиалы будут иметь четырех руководителей - директор, бухгалтер, главный редактор и продюсер.

Согласно закону об общественном вещании, председатель и члены правления избираются на четыре года. 

Напомним, 10 апреля наблюдательный совет НОТУ путем тайного голосования избрал руководителем компании Зураба Аласанию. Позже он рассказал, кого хочет пригласить в свою команду.

Фото: Facebook Игоря Бутрова

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