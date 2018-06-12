ЮНЕСКО: «Только одно из десяти преступлений, совершенных против журналистов, доходит до суда»

С 2006 по 2017 годы в мире убиты более 1000 журналистов. Впервые в 2017 году статистика показывает, что большинство журналистов (55%) были убиты в странах, где нет вооруженных конфликтов. Безнаказанность за преступления против журналистов вопиющая: лишь одно дело из десяти доходит до суда.

Эти выводы приводятся в последнем докладе ЮНЕСКО о безопасности журналистов и угрозах безнаказанности, опубликованном по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

«182 журналиста погибли при исполнении своих служебных обязанностей в 2016–2017 годах. В этом году ЮНЕСКО зарегистрировала 86 убийств журналистов в период с 1 января по конец октября 2018 года», – отмечается в докладе.

«Борьба с безнаказанностью является неотъемлемой частью общих усилий по обеспечению свободы слова, свободы прессы и предоставлению свободного доступа к информации. Укрепление безопасности журналистов, рискующих своей жизнью, чтобы донести до нас информацию – не только наша прямая обязанность, но и вызов мировой демократии», – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.