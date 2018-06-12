ЮНЕСКО: «Только одно из десяти преступлений, совершенных против журналистов, доходит до суда»

Завтра, 2 ноября, ЮНЕСКО отмечает Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов «Укрепление безопасности журналистов – вызов демократии».
С 2006 по 2017 годы в мире убиты более 1000 журналистов. Впервые в 2017 году статистика показывает, что большинство журналистов (55%) были убиты в странах, где нет вооруженных конфликтов. Безнаказанность за преступления против журналистов вопиющая: лишь одно дело из десяти доходит до суда.
Эти выводы приводятся в последнем докладе ЮНЕСКО о безопасности журналистов и угрозах безнаказанности, опубликованном по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
«182 журналиста погибли при исполнении своих служебных обязанностей в 2016–2017 годах. В этом году ЮНЕСКО зарегистрировала 86 убийств журналистов в период с 1 января по конец октября 2018 года», – отмечается в докладе.
«Борьба с безнаказанностью является неотъемлемой частью общих усилий по обеспечению свободы слова, свободы прессы и предоставлению свободного доступа к информации. Укрепление безопасности журналистов, рискующих своей жизнью, чтобы донести до нас информацию – не только наша прямая обязанность, но и вызов мировой демократии», – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.
Второй факт, заслуживающий внимания, – количество женщин-журналистов, погибших при исполнении своих служебных обязанностей, которое в разы возросло за последние десять лет. Так, в 2017 ЮНЕСКО зарегистрировало самое высокое число убийств женщин-журналистов, начиная с 2006 года – 11. В докладе генерального директора ЮНЕСКО также отмечается, что журналистки более уязвимы к угрозам, связанными с гендерной принадлежностью. К таким угрозам относятся: сексуальные домогательства, словесные оскорбления и запугивания в сети.
Кроме этого, именно репортеры, которые проводят расследование на тему коррупции, криминала и политики, составляют 90% журналистов, убитых в 2017 году.
Как сообщают в Национальном союзе журналистов Украины, в специальном докладе ЮНЕСКО «Безопасность журналистов и опасность безнаказанности» (2018) в список из 1010 погибших в мире в течение 2006–2017 годов журналистов, включены также 10 сотрудников СМИ, погибших на территории Украины. Среди которых – Олесь Бузина и Павел Шеремет. Как отмечают в НСЖУ, среди 10 упомянутых погибших журналистов большинство – представители российских СМИ, которые в 2014 находились в зоне боевых действий, вызванных началом оккупации Донбасса.