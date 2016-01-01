Юлия Трибушная из StarLight Digital Sales - о трендах на рынке-интернет рекламы: Sostav.ua

StarLight Digital Sales - один из тяжеловесов украинского рынка интернет-рекламы, занимая 10% доли рынка видеорекламы, 25% доли рынка легального видео и половину доли рынка премиального видеоконтента (исключая пользовательское видео). Сейчас у сейлз-хауза 428 клиентов, и, в среднем, 200 рекламных кампаний в месяц.
В интервью Sostav.ua директор по развитию StarLight Digital Sales Юлия Трибушная рассказал об объеме легального инвентаря на рынке и тенденциях на рынке интернет-рекламы, о том, как поменялись цены, какой рекламный формат был самым востребованным в этом году и нужны ли сейлз-хаузы, а также о планах на 2017 год.
Мы публикуем наиболее интересные ее высказывания.
Рынок ограничен не столько количеством инвентаря, который могут обеспечить украинские легальные игроки, сколько количеством денег, которые рекламодатель готов за него заплатить. Дело в том, что есть видео определенного качества и цены. Если у заказчика цель - купить как можно дешевле, и потому он размещался на пиратах, то он не сможет за эти же деньги закупить такой же объем рекламы на лицензионном видео.
Клиенты, привыкшие платить, к примеру, по 15 гривен за тысячу показов на пиратских сайтах, не хотят платить по 100 гривен за рекламу на YouTube и других легальных площадках. Но это не значит, что легальный инвентарь отсутствует. Он есть, но стоит дороже, чем нелегальный.
«Технологии перевернут рекламный рынок»
Отдельная история – потенциал для развития легального инвентаря в интернете. Этот потенциал сейчас просто огромен, но не реализуем при сложившейся ситуации. К примеру, у нас есть сайт музыкального телеканала M1. На М1 выходит множество классных мировых клипов. Но есть одна проблема – за интернет-показ этих клипов нужно заплатить правообладателям отдельные деньги. Тот доход, который мы сможем собрать с украинского рекламного рынка на этих клипах при текущей цене на видеорекламу, не окупит затрат на закупку прав.
Мы считаем, что если ситуация изменится, и клиенты примут более высокие цены, то и предложение легального видео не заставит себя долго ждать.
В этом году ценовая инфляция на видеорекламу, по нашей оценке, составила 80%. Произошло это в основном за счет новых клиентов. Это либо рекламодатели, которые ранее вообще не размещались в интернете, либо те, что не были активны в начале года, но начали размещение со второго полугодия. К примеру, локальный ритейл начал выходить еще в 2015, но в 2016 зашел массово и значительно увеличил бюджеты.
Раньше большую часть медийного пирога делили международные FMCG компании, сейчас их доля по сравнению с украинским бизнесом падает, уже не первый год. По итогам первых трех кварталов количество активных брендов увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Первое место (по популярности среди рекламных форматов. - Ред.) разделили видео и нестандарты (брендирование, креативные спонсорские проявления): по сравнению с прошлым годом спрос на эти форматы практически удвоился, в то время как интерес к стандартным баннерным проявлениям вырос всего на 10-15%.
Основные тренды (на украинском рынке интернет-рекламы. - Ред.) перешли из предыдущего года – развитие онлайн-видео, мобильная реклама. По некоторым сайтам, которые входят в наш пакет, доля мобильного инвентаря составляет порядка 70%. Психологически это совсем не такое потребление контента, как с ноутбука. И тут задача сейлз-хауза искать такие решения, которые, с одной стороны, решат коммуникационные задачи клиента, с другой, не будут навязчивы для пользователя, в идеале - с которыми он захочет взаимодействовать.
Думаю, что сейлз-хаузы в текущем своем статусе реселлера действительно будут не нужны. Благодаря тому, что сейчас происходит на рынке в плане технологий – автоматизированные продажи, programmatic-закупки – рекламные агентства или рекламодатели смогут сами покупать инвентарь сайтов. У них пропадет надобность с кем-то встречаться, обсуждать условия, торговаться и договариваться.
Сейлз-хаузы должны стать не столько реселлером, сколько технологическим партнером в медиабаинге. Будущее каждого цифрового рекламного посредника зависит от того, сможет ли он обогатить показы сайта своими данными и своей экспертизой для рекламы своего клиента, и, например, продавать не показы, а конверсию.
«Сейлз-хаузы в текущем своем статусе реселлера действительно будут не нужны»
Технологии перевернут рекламный рынок.
На сегодня основная цель – увеличить доходность наших площадок. Остальное – охват, органичный рост инвентаря на 30-50% в год, увеличение глубины просмотра, вовлеченности – есть. Но нам нужно инвестировать в развитие нового контента, создавать контент специально для интернета.
Еще мы ставим для себя цель на следующий год объяснить рекламодателю, почему премиальный контент лучше для его брендов, как контент размещения рекламы влияет на эффективность и силу бренда, а также показать, какие махинации проделываются с инвентарем на недобросовестных сайтах.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте издания.
Главное фото: Facebook-страница StarLightMedia
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