Юлия Трибушная из StarLight Digital Sales - о трендах на рынке-интернет рекламы: Sostav.ua

В интервью Sostav.ua директор по развитию StarLight Digital Sales Юлия Трибушная рассказал об объеме легального инвентаря на рынке и тенденциях на рынке интернет-рекламы, о том, как поменялись цены, какой рекламный формат был самым востребованным в этом году и нужны ли сейлз-хаузы, а также о планах на 2017 год.

Мы публикуем наиболее интересные ее высказывания.

Рынок ограничен не столько количеством инвентаря, который могут обеспечить украинские легальные игроки, сколько количеством денег, которые рекламодатель готов за него заплатить. Дело в том, что есть видео определенного качества и цены. Если у заказчика цель - купить как можно дешевле, и потому он размещался на пиратах, то он не сможет за эти же деньги закупить такой же объем рекламы на лицензионном видео.

Клиенты, привыкшие платить, к примеру, по 15 гривен за тысячу показов на пиратских сайтах, не хотят платить по 100 гривен за рекламу на YouTube и других легальных площадках. Но это не значит, что легальный инвентарь отсутствует. Он есть, но стоит дороже, чем нелегальный.