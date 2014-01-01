ТЕЛЕКРИТИКА

Юлия Мотрич покинула канал «112 Украина»

Бизнес

Сегодня стало известно, что ведущая новостей на «112 Украина» Юлия Мотрич покинула канал. Об этом журналистка написала у себя на странице в Facebook.


По словам экс-ведущей, основной причиной ухода со «112 Украина» стали мировоззренческие конфликты, из-за которых Юлия Мотрич больше не могла продолжать работать.

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Напомним, Юлия Мотрич присоединилась к команде «112 Украина» летом 2014 года и заняла должность ведущей утреннего блока новостей. До этого Юлия работала редактором и ведущей новостей на телеканалах НТН, «Перший національний», Business TV.

Редакция «Телекритики» желает Юлие успешных поисков работы!

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