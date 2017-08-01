YouTube-канал NewsOne преодолел отметку в 100 миллионов

Канал NewsOne побил собственный рекорд и преодолел отметку в 100 миллионов просмотров на YouTube, о чем свидетельствует аналитика активности интернет-канала.

В пятницу, 18 августа, количество просмотров на YouTube-канале NewsOne составило 100 193 764.

"Для нас важно знать, чем живет подписчик в YouTube, ведь он отличается от зрителя классического телевидения. Я искренне благодарю каждого зрителя за интерес и доверие, именно вы делаете нас лучшими!" – сообщила редактор Youtube-канала NewsOne Ирина Крамаренко.

В связи с этим событием редакция интернет-канала подготовила специальный подарок для подписчиков – запуск новой рубрики.

Фото: newsone.ua