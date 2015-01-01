YouTube запустил сервис для просмотра телеканалов в онлайне

Видеохостинг YouTube объявил о запуске платного сервиса для просмотра эфира телеканалов в онлайне - YouTube TV, сообщает vc.ru.

Сервис в ближайшие месяцы станет доступен пользователям из США. О планах по его запуску за пределами США в YouTube пока не говорят. Для сравнения, платный сервис YouTube Red, запущенный в октябре 2015 года и позволяющий смотреть видео без рекламы и профессиональные ролики, сейчас работает только в США, Австралии, Мексике, Новой Зеландии и Южной Корее. За первый год работы он набрал только 1,5 млн платных подписчиков.

Смотреть YouTube TV на телевизоре можно будет с помощью приставки Chromecast. В будущем компания обещает расширить список совместимых устройств.

Месячная подписка на YouTube TV обойдется в $35. Пользователи получат доступ к телеэфиру с шести разных аккаунтов. В пакете будут доступны четыре основных вещательных сети США — ABC, CBS, Fox и NBC, а также около 35 кабельных телеканалов. Также подписка включает бесплатный доступ к YouTube Red.

Однако, по информации американских СМИ, в YouTube TV не будет таких каналов, как Comedy Central, MTV, CNN, Discovery Communications и HBO.

Фото: Максим Лисовой