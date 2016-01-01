YouTube запустил мобильные онлайн-трансляции для популярных влогеров

YouTube сделал доступной функцию онлайн-стриминга c мобильного приложения для влогеров, имеющих от 10 тыс. подписчиков, сообщает AIN.UA.

Такие влогеры могут запускать трансляцию одним нажатием кнопки в приложении YouTube. В компании также отмечают, что функция станет доступна и широкой общественности, однако сроки не называют.

Пока стримы ничем не будут отличаться от обычных видео: их можно будет искать, видеть в рекомендациях и управлять настройками приватности. Но в текущий версии мобильных трансляций будет замедлен чат. "Оказалось, что получать 2 000 сообщений в секунду немного перебор", - говорят менеджеры по продукту Барбара Макдональд и Курт Вильямс.

Вместе с запуском трансляций из бета-версии вышла функция Super Chat, позволяющая фанатам платить за то, чтобы их сообщение закреплялось в чате во время трансляции. В компании ожидают, что это станет новым источником заработка для создателей контента. Распределение прибыли для Super Chat аналогичное AdSense и отслеживать его можно в панели последнего.

Напомним, в январе YouTube анонсировал новую функцию под названием Super Chat, которая позволит пользователям за дополнительную плату делать свой комментарий во время онлайн-трансляций более заметным. С помощью этого инструмента зрители онлайн-трансляций смогут отправлять свои комментарии, которые будут выделены отдельным цветом и останутся в верхней части чата на какое-то время.