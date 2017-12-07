YouTube запускает музыкальный сервис

Стоит отметить, что музыкальные клипы – один из самых популярных жанров видео на YouTube, привлекающий более миллиарда пользователей в месяц.

Запустив музыкальный сервис, YouTube станет прямым конкурентом Spotify и Apple Music.

Напомним, ранее видеохостинг представил собственный аналог Stories (как в Instagram или Snapchat) – формат Reels.

Фото: ТК