ТЕЛЕКРИТИКА

YouTube запускает музыкальный сервис

Бизнес

Видеохостинг YouTube разрабатывает собственный стриминговый сервис для потокового вещания музыки под названием Remix. По информации агентства Bloomberg, его запуск запланирован на март.

Ожидается, что сервис будет платным, а его продвижением займутся известные музыканты.

Источники в одном из крупнейших в мире лейблов Warner Music Corp подтвердили Bloomberg, что компания уже подписала с YouTube договор по предоставлению прав на использование музыкальных клипов. Кроме того, ведутся переговоры с Sony Music Entertainment, Universal Music Group и консорциумом независимых лейблов Merlin.

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Стоит отметить, что музыкальные клипы – один из самых популярных жанров видео на YouTube, привлекающий более миллиарда пользователей в месяц.

Запустив музыкальный сервис, YouTube станет прямым конкурентом Spotify и Apple Music.

Напомним, ранее видеохостинг представил собственный аналог Stories (как в Instagram или Snapchat) – формат Reels.

Фото: ТК

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