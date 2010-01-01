YouTube занялся «перевоспитанием» потенциальных террористов

Интернет-гигант Google запустил на YouTube экспериментальный «Метод редиректа» (Redirect Method). Это механизм, разработанный для борьбы с пропагандистскими видео ИГИЛ, сообщает Cossa.

Он заключается в том, чтобы перебрасывать людей, ищущих «про-террористический контент», на ролики, которые показывают им другую сторону медали, и, в теории, должны развеять симпатии к радикальным идеям.

В основе «Метода редиректа» находится таргетинг Google AdWords, а также некий пилотный эксперимент: для создания конверсионных объявлений команда «Метода» использовала интервью с террористами-перебежчиками и бывшими «невестами джихадистов», плюс изучила главные террористические нарративы, чтобы привлечь внимание целевой аудитории; затем составила семантическое ядро для текстовой и графической рекламы, а также прероллов на YouTube.

Рекламу откручивали на двух языках: английском (57,9 тыс. зрителей) и арабском (263 тыс.).В результате кампании за восемь недель 320 тыс. пользователей показали 116 отобранных кураторами видео.

По мнению исследователей, эти ролики справляются с поставленной задачей лучше всего. Они также заметили, что документальные видео и репортажи гражданских журналистов оказались эффективнее против риторики ИГИЛ, чем нарочито антитеррористический контент (например, видео с религиозными дебатами и идеологические агитки).

Напомним, в конце июня Google объявил, что усилит меры по борьбе с экстремистским контентом в YouTube. В частности, обновит инструменты для автоматического распознавания и удаления видеороликов, содержащих пропаганду терроризма.

Фото: Максим Лисовой