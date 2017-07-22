YouTube закрывает сервис редактирования видео

Видеохостинг YouTube решил закрыть собственный сервис для редактирования видео Video Editor, который находится по адресу youtube.com/editor, в котором можно смонтировать простой ролик, сообщает AIN.UA.

Сервис будет закрыт 20 сентября. Вместе с ним компания также закроет и сервис Photo slideshows. Два следующих месяца предоставляются пользователям для того, чтобы закончить уже начатые проекты и сохранить их.

"Мы видим слабый интерес к этим сервисам, поэтому решили «отправить их на пенсию», чтобы сконцентрировать наши силы на более востребованных продуктах", – объясняют в YouTube. Вместо этих сервисов компания рекомендует пользоваться бесплатными и платными вариантами других компаний с таким же набором функций.

Напомним, ранее YouTube закрыл сервис для публикации аннотаций – текста и ссылок поверх видео. Одной из причин для отказа от сервиса стало то, что пользователи обычно закрывают 12 аннотаций перед тем, как открыть хотя бы одну. Кроме того,они не работают на мобильных устройствах.

Фото: Максим Лисовой