ТЕЛЕКРИТИКА

YouTube выступил против iPhone

Бизнес

Видеохостинг порекомендовал для просмотра роликов Android-флагманы, вышедшие за последний год.


В YouTube рассказали, какие смартфоны больше всего подходят для просмотра видео. В список попали флагманы Samsung, OnePlus и других марок. Примечательно, что ни одного iPhone там замечено не было.

Согласно описанию программы YouTube Signature Devices, видеохостинг тестирует и отбирает смартфоны, которые больше всего подходят для просмотра видео. Девайс должен соответствовать определенным критериям, например поддерживать ролики 4К, HDR, видео с высокой частотой воспроизведения и панорамы.

Наиболее подходящим для YouTube смартфоном специалисты назвали флагман Samsung Galaxy Note 9, презентованный вчера. Также в топе оказались аппараты Sony Xperia XZ2 Premium, HTC U12+, Nokia 8 Sirocco и прочие девайсы.

Несмотря на популярность смартфонов Apple, ни одного iPhone в списке не оказалось. Судя по всему, YouTube либо намеренно составил топ исключительно из Android-девайсов, либо экспертов чем-то не устроил даже флагман iPhone X.

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