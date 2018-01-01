YouTube в РФ по охвату аудитории обогнал ТВ

Больше всего у YouTube пользователей в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет. При этом практически во всех сегментах, кроме возрастной группы от 18 до 24 лет, по количеству лидируют женщины.

Также видеосервис обладает значительной долей уникальной аудитории.