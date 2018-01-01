YouTube в РФ по охвату аудитории обогнал ТВ

Аудитория YouTube в России опережает по месячному охвату большинство российских телеканалов в сегменте 18−44 лет, передает Sostav.ru.
Видеохостинг стал вторым по популярности после российского «Первого канала», опередив традиционные медиа. Согласноисследованию, YouTube охватывает 82% жителей России, как в крупных, так и небольших городах. В Москве данный показатель составляет 80%, а в городах с численностью 100−400 тысяч жителей – 78%.
Больше всего у YouTube пользователей в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет. При этом практически во всех сегментах, кроме возрастной группы от 18 до 24 лет, по количеству лидируют женщины.
Также видеосервис обладает значительной долей уникальной аудитории.
Почему YouTube в РФ стал "новым телевизором" в исследовании не указано.
Как известно, Нацсовет за последние три года запретил ретрансляцию в Украине 80 российских телеканалов. Основная причина - антиукраинская политика, популяризация правоохранительных органов РФ в фильмах и сериалах, а также показ карты Украины без Крыма.