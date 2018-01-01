YouTube снял все санкции с канала «Общественного»

Видеохостинг YouTube разблокировал онлайн-трансляцию «51 канала» Днепровского филиала Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ), сообщает пресс-служба «Общественного».

Трансляция восстановлена, не только в Украине, но и на территории России.

"Мы победили! YouTube снял все санкции и оставил контент. То есть пошел на все требования филиала", – сказал исполнительный директор телеканала Валентин Чангли.

Напомним, прямой эфир телеканала на официальном YouTube-канале был заблокирован в конце октября из-за жалобы Роскомнадзора, которому не понравилось содержание программы «Знай наших», посвященной военнослужащим, которые находятся или вернулись из АТО. В связи с этим «Общественное» направило видеохостингу письмо, в котором объяснило, что Днепровская региональная дирекция – это филиал общественного вещания Украины, который в своих действиях регламентируется украинскими, а не российскими законами.

Фото: Максим Лисовой