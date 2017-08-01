YouTube сделал редизайн и обновил свой логотип

Видеохостинг YouTube проводит изменения в работе, меняя дизайн и добавляя новые функции, сообщается на сайте компании.
Отмечается, что изменения будут заметны как в основной версии, так и в приложениях для смартфонов. Так, сайт получит новый логотип, без выделения слова «Tube» красным. Новый логотип может отображаться на нескольких экранах и сжиматься до кнопки воспроизведения в тех случаях, когда недостаточно места для отображения полной версии.
В цветовой схеме десктопной версии YouTube стало больше белого цвета, при этом красного почти не осталось. Между иконками с видео увеличился промежуток, а их в целом стало меньше.
В мобильной версии также появится «ночной режим» (та же тема, но в темных тонах) и возможность выбора скорости воспроизведения видео.
Фото: youtube.googleblog.com