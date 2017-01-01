YouTube разрешил вести прямые трансляции всем пользователям

Видеохостинг YouTube открыл доступ к прямым трансляциям для всех пользователям. Сначала возможность стримить была только у блогеров, количество подписчиков на каналах которых превышала 10 тыс., позже лимит был снижен до 1 тыс, сообщает The Verge.

Вести онлайн-трансляции могут исключительно верифицированные пользователи, в отношении которых в течение последних 90 дней не применялись ограничения на ведение прямых эфиров.

Напомним, в феврале YouTube сделал доступной функцию онлайн-стриминга c мобильного приложения для влогеров, имеющих от 10 тыс. подписчиков.

YouTube Stream работает исключительно на мобильных платформах. Для трансляции необходимо установить официальное приложение сервиса, авторизоваться с помощью аккаунта Google и разрешить программе доступ к камере и микрофону смартфона.

Фото: Максим Лисовой