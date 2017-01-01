YouTube разрешил поднимать комментарии в топ за деньги

Видеохостинг YouTube анонсировал новую функцию под названием Super Chat, которая позволит пользователям за дополнительную плату делать свой комментарий во время онлайн-трансляций более заметным. Об этом сообщается в блоге сервиса.

С помощью нового инструмента зрители онлайн-трансляций смогут отправлять свои комментарии, которые будут выделены отдельным цветом и останутся в верхней части чата на какое-то время. Как ожидают в компании, это позволит привлечь к ним внимание ведущих.

Пока что новая функция доступна в 12 странах, среди которых, в частности, США, Канада, Франция, Германия и др. До конца января разработчики обещают запустить ее и в ряде других стран.

Цена комментариев Super Chat, уточняют в YouTube, зависит от длины записи, ее цвета и длительности нахождения в топе. Как сообщает Sostav.ru, минимальная цена на одно Super Chat-сообщение в США будет составлять $1, а максимальная — $500. При выборе максимальной оплаты комментарий будет выделен красным цветом и закреплен сверху чата в течение 5 часов, а его максимальная длина составит 350 символов.

Фото: Максим Лисовой