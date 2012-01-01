YouTube прекращает работу на телевизорах старше 2012 года

Интернет-гигант Google с 30 июня прекратит поддержку flash-приложения YouTube для телевизоров, которые были выпущены в 2012 году или ранее, сообщает служба техподдержки сервиса.

Компания объясняет такое решение тем, что данное приложение сильно устарело. "В 2012 году на основе синтаксиса HTML5 была разработана его современная версия с множеством функций, которые ранее были недоступны. Кроме того, мы постоянно добавляем новые возможности, среди которых тематические вкладки, более удобный поиск, упрощенная навигация и улучшенная система рекомендаций. Интегрировать эти функции во flash-приложение нельзя", - пояснили в техподдержке.

Для того чтобы пользователи смогли продолжить смотреть YouTube на телевизоре, компания предлагает им два варианта: купить специальную приставку и продолжить смотреть YouTube на старом телевизоре или обзавестись более новым устройством.

Напомним, ранее YouTube анонсировал запуск семи собственных шоу со звездами. Среди звезд, которых пригласили делать шоу, - телеведущий Райан Сикрест (American Idol), комик Кевин Харт («Смерть на похоронах», «Полтора шпиона»), певица Кэти Перри и др.

Фото: Flickr.com / Fumi Yamazaki