YouTube представил свой вариант Stories

Владельцы каналов смогут создавать Reels, снимая на смартфон несколько видео продолжительностью до 30 секунд, к которым можно добавлять фильтры, музыку, текст, стикеры и т.д.. Ролики в таком формате будут загружаться в отдельную вкладку канала. Если пользователь будет часто смотреть видео в Reels, YouTube может добавить их на главную страницу в качестве рекомендаций.

Кроме того, Reels не будут исчезать, как это происходит с «историями» в Snapchat и Instagram, которые удаляются через сутки после публикации.

Напомним, ранее YouTube внес изменения в правила, касающихся роликов с детьми. Теперь сервис будет удалять те видео, на которых изображены реальные или разыграны издевательства над детьми или членами семьи, блокировать аккаунты, «угрожающие» детям.

Фото: Максим Лисовой