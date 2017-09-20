YouTube представил свой вариант Stories

Видеохостинг YouTube представил собственный аналог Stories (как в Instagram или Snapchat) – формат Reels.
Как сообщается в официальном блоге компании, Reels станет частью раздела YouTube Community, который доступен владельцам каналов с число подписчиков, превышающим 10 тыс. Пока что новая функция лишь тестируется, и поэтому доступна ограниченному количеству авторов. О том, когда завершится период тестирования, в компании не уточняют.
Изданию TechCrunch в YouTube рассказали, что Reels создан для того, чтобы дать возможность создателям контента "выражать себя и привлекать подписчиков, не публикуя полноценное видео".
Владельцы каналов смогут создавать Reels, снимая на смартфон несколько видео продолжительностью до 30 секунд, к которым можно добавлять фильтры, музыку, текст, стикеры и т.д.. Ролики в таком формате будут загружаться в отдельную вкладку канала. Если пользователь будет часто смотреть видео в Reels, YouTube может добавить их на главную страницу в качестве рекомендаций.
Кроме того, Reels не будут исчезать, как это происходит с «историями» в Snapchat и Instagram, которые удаляются через сутки после публикации.
Напомним, ранее YouTube внес изменения в правила, касающихся роликов с детьми. Теперь сервис будет удалять те видео, на которых изображены реальные или разыграны издевательства над детьми или членами семьи, блокировать аккаунты, «угрожающие» детям.
Фото: Максим Лисовой