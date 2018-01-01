YouTube поощряет партнеров размещать навязчивую рекламу

Видеохостинг анонсировал изменения в рекламной политике. На официальном канале YouTube под названием Creator Insider разместили сообщение о том, что все партнеры сервиса смогут размещать свою рекламу в видеороликах без кнопки «пропустить рекламу».
YouTube продвигает новую политику размещения «непропускаемой» рекламы в видеороликах хостинга.
В видео под названием «Хотите заработать больше денег на доходе от рекламы?» компания предлагает своим партнерам новые возможности для заработка. Теперь любой канал, который монетизирует свои видео, сможет добавить в ролики рекламу, которую нельзя будет закрыть раньше, чем она закончится.
Оказалось, что рекламодатели охотнее проплачивают объявления, к которым YouTube не добавляет кнопку «пропустить», таким образом реклама становится более эффективной, ведь пользователь просто вынужден просмотреть ее до начала загрузки желаемого ролика.
Напомним, в начале этого года YouTube установил максимальную длину в 15-20 секунд для видеообъявлений без возможности пропуска.