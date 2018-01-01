YouTube поощряет партнеров размещать навязчивую рекламу

Ранее такая возможность была лишь у избранных YouTube-каналов, теперь же подобная реклама будет по умолчанию добавлена и в контент тех каналов, которые ранее не имели права на рекламу без пропуска. Однако представители YouTube уточняют: длительность таких рекламных роликов не должна превышать лимит в 20 секунд. И на том спасибо.

Оказалось, что рекламодатели охотнее проплачивают объявления, к которым YouTube не добавляет кнопку «пропустить», таким образом реклама становится более эффективной, ведь пользователь просто вынужден просмотреть ее до начала загрузки желаемого ролика.

Напомним, в начале этого года YouTube установил максимальную длину в 15-20 секунд для видеообъявлений без возможности пропуска.