ТЕЛЕКРИТИКА

YouTube поощряет партнеров размещать навязчивую рекламу

Бизнес

Видеохостинг анонсировал изменения в рекламной политике. На официальном канале YouTube под названием Creator Insider разместили сообщение о том, что все партнеры сервиса смогут размещать свою рекламу в видеороликах без кнопки «пропустить рекламу».


YouTube продвигает новую политику размещения «непропускаемой» рекламы в видеороликах хостинга.

В видео под названием «Хотите заработать больше денег на доходе от рекламы?» компания предлагает своим партнерам новые возможности для заработка. Теперь любой канал, который монетизирует свои видео, сможет добавить в ролики рекламу, которую нельзя будет закрыть раньше, чем она закончится. 

_

_

Ранее такая возможность была лишь у избранных YouTube-каналов, теперь же подобная реклама будет по умолчанию добавлена и в контент тех каналов, которые ранее не имели права на рекламу без пропуска. Однако представители YouTube уточняют: длительность таких рекламных роликов не должна превышать лимит в 20 секунд. И на том спасибо.

Оказалось, что рекламодатели охотнее проплачивают объявления, к которым YouTube не добавляет кнопку «пропустить», таким образом реклама становится более эффективной, ведь пользователь просто вынужден просмотреть ее до начала загрузки желаемого ролика.

Напомним, в начале этого года YouTube установил максимальную длину в 15-20 секунд для видеообъявлений без возможности пропуска.

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Вакансии недели: «Укринформ», «Громадське радіо», «112 Украина» и «Детектор медиа» ищут сотрудников

Бизнес

Пресс-конференция Нацсовета: до перехода на «цифру» осталось 4 дня (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Популярное на Телекритике



Дуся

Голосование: лучшее телешоу независимой Украины

Дуся

Кукуруза горячая, пахлава медовая и сериал на СТБ

Бизнес

«Украина» покажет новый сезон мистического скриптед-реалити

Дуся

«Да вы ох****ели»: Оля Полякова наехала в соцсетях на своих подписчиков