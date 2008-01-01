YouTube отказывается от аннотаций к видео

Видеохостинг YouTube принял решение закрыть сервис для публикации аннотаций — текста и ссылок поверх видео, сообщает vc.ru.

По словам менеджера по продукту компании Мули Салема, пользователи не смогут публиковать новые аннотации со 2 мая, уже существующие аннотации нельзя будет изменять, только удалять.

Одной из причин для отказа от сервиса стало то, что пользователи обычно закрывают 12 аннотаций перед тем, как открыть хотя бы одну. Кроме того,они не работают на мобильных устройствах. Вместо аннотаций YouTube рекомендует пользоваться подсказками (боковым меню со ссылками) и конечными заставками, на которые можно вывести список других видео и ссылок.

Напомним, аннотации были запущены в 2008 году, с их помощью можно было добавлять поверх видео текст, кнопки или ссылки.

В 2018 году YouTube собирается отказаться от 30-секундных рекламных роликов, которые проигрываются перед видео без возможности пропуска.

Фото: Максим Лисовой