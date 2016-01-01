YouTube откажется от длинных непропускаемых рекламных роликов

Видеохостинг YouTube в следующем году собирается отказаться от 30-секундных рекламных роликов, которые проигрываются перед видео без возможности пропуска,сообщает The Verge.

Как объясняют в интернет-гиганте Google, таким образом YouTube хочет предоставить пользователям наилучший опыт взаимодействия с рекламой. Для этого сервис сосредоточится на развитии других рекламных форматах, которые будут более привлекательными как для зрителей, так и для рекламодателей.

Однако отказ от 30-секундной рекламы не означает полную отмену непропускаемых роликов. Так, например, реклама длительностью в 6, 15 и 20 секунд скорее всего останется.

Напомним, в октябре 2016 года YouTube представил новую функцию для создателей видеоконтента - End Screens, позволяющую авторам разместить в последние 5-20 секунд ролика mobile-friendly иконки со ссылками на другие свои видео, подписку на канал или видео партнеров.