YouTube опередил «ВКонтакте» в топе сайтов за март: Kantar TNS

В первой тройке лидеров по охватам благодаря незначительному росту YouTube поднялся на второе место, сместив соцсеть «ВКонтакте» на третье. При этом Google.com+Goocle.com.ua по-прежнему на первом месте. Об этом свидетельствуют результаты интернет-исследования Kantar TNS CMeter.

Также рост также наблюдался у сайтов Parimatch.com и Novaposhta.ua, а уменьшение охватов - у новостных ресурсов Obozrevatel.com и Segodnya.ua, за счет чего сайт по поиску работы Work.ua поднялся с последнего на 23-е место. Кроме того, местами обменялись Prom.ua (11-е место) и Rozetka.com.ua (12-е).

Полный мартовский топ-25 выглядит так: