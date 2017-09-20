YouTube ограничит детям доступ к детским видео со сценами насилия

Видеохостинг YouTube решил ограничить доступ к видео, в которых популярные детские персонажи изображены в сценах насильственного или сексуального характера. Блокировка ролика будет происходить в случае жалобы зрителей, сообщает украинская служба BBC.
Так, на прошлой неделе писатель Джеймс Бридл в своем блоге написал, что YouTube наполнен странными и неприличными видео, рассчитанными на детскую аудиторию. Он привел много примеров видео, предназначенных для детей, которые, хотя и не были названы насильственными или сексуальными, однако были жуткими, тревожными либо по другим причинам не предназначались для просмотра детьми.
"Кто-то или что-то используют YouTube, чтобы систематически запугивать, травмировать детей... Этот процесс носит автоматизированный и масштабный характер", – считает писатель.
В ответ в YouTube заявили, что в команду модераторов входят родители, которые настроены на улучшение приложения и хотят "все сделать правильно". В связи с этим они уже начали перекрывать таким видео доступ к рекламным средствам, если получают жалобы. Также компания обещает ограничивать доступ по возрасту к таким видео, чтобы их не могли увидеть те, кому не исполнилось 18 лет.
Кроме того, как пишет The New York Times, YouTube заблокировал несколько десятков тысяч экстремистских видео с выступлениями бывшего главаря террористической организации «Аль-Каида» на Аравийском полуострове Анвара аль-Авлаки. Он был убит в Йемене в 2011 году, однако и после смерти его ролики автоматически публиковались на YouTube при помощи технологии отпечатков пальцев на видео. Видеозаписи с участием аль-Авлаки до сих пор играют важную роль в вербовке потенциальных террористов в соцсетях.
Но теперь видеохостинг автоматически отмечает записи с участием аль-Авлаки, используя специальную технологию, которая позволяет специалистам сервиса блокировать ролики до того, как их успевает кто-то просмотреть. Если в сентябре на YouTube можно было найти более 70 тыс. видеозаписей с пропагандистскими выступлениями аль-Авлаки, то теперь в поиске выдается около 19 тыс. роликов, большая часть из которых – репортажи или документальные фильмы, не содержащие экстремистского содержания.
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