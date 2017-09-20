YouTube ограничит детям доступ к детским видео со сценами насилия

Видеохостинг YouTube решил ограничить доступ к видео, в которых популярные детские персонажи изображены в сценах насильственного или сексуального характера. Блокировка ролика будет происходить в случае жалобы зрителей, сообщает украинская служба BBC.

Так, на прошлой неделе писатель Джеймс Бридл в своем блоге написал, что YouTube наполнен странными и неприличными видео, рассчитанными на детскую аудиторию. Он привел много примеров видео, предназначенных для детей, которые, хотя и не были названы насильственными или сексуальными, однако были жуткими, тревожными либо по другим причинам не предназначались для просмотра детьми.

"Кто-то или что-то используют YouTube, чтобы систематически запугивать, травмировать детей... Этот процесс носит автоматизированный и масштабный характер", – считает писатель.