YouTube наймет 10 тыс. модераторов для борьбы с треш-контентом

Видеохостинг YouTube собирается в течение следующего года значительно увеличить штат модераторов – до десяти тысяч человек.

О таком решении в компании объявили на фонеухода нескольких крупных рекламодателей, в том числе Mars и Adidas, после того как СМИ подняли тему нарушающих правила YouTube детских каналах и неподобающих комментариев под видео для детей.

Исполнительный директор сервиса Сьюзен Войжитски пообещала, что YouTube увеличит штат сотрудников, оптимизирует алгоритмы машинного обучения для поиска неподобающих видеороликов с участием детей, а также расширит сеть экспертов, которые помогут сервису лучше понимать возникающие проблемы.