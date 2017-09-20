YouTube наймет 10 тыс. модераторов для борьбы с треш-контентом

Видеохостинг YouTube собирается в течение следующего года значительно увеличить штат модераторов – до десяти тысяч человек.
О таком решении в компании объявили на фонеухода нескольких крупных рекламодателей, в том числе Mars и Adidas, после того как СМИ подняли тему нарушающих правила YouTube детских каналах и неподобающих комментариев под видео для детей.
Исполнительный директор сервиса Сьюзен Войжитски пообещала, что YouTube увеличит штат сотрудников, оптимизирует алгоритмы машинного обучения для поиска неподобающих видеороликов с участием детей, а также расширит сеть экспертов, которые помогут сервису лучше понимать возникающие проблемы.
Она подчеркнула, что цель компании – оставаться на шаг впереди тех создателей контента, которые усложняют работу YouTube и нарушают его правила.
Напомним, в ноябре более десяти крупных брендов отказалась размещать рекламу на YouTube из-за треш-роликов с детьми. Сразу после этого видеохостинг внес изменения в правила, касающихся роликов с детьми, и начал активно удалять «семейные» каналы, где взрослые ради просмотров эксплуатировали детей, издевались над ними.