YouTube начал удалять видео, в которых эксплуатируют детей

Видеохостинг YouTube внес изменения в правила, касающихся роликов с детьми, о чем сообщил в своем официальном блоге.

"В последние месяцы мы заметили тенденцию, касающуюся контента на YouTube, который пытается казаться семейным, но на самом деле не является таковым. Если некоторые из этих видеороликов могут быть пригодны для взрослых, другие совершенно неприемлемы, поэтому мы работаем над их удалением с YouTube", – объясняют в компании.

До того как видеохостинг объявил о своем решении, к нему обратилось издание BuzzFeed с призывом обратить внимание на каналы, которые эксплуатируют детей. Журналисты нашли десятки видео, преимущественно из Восточной Европы, на которых детей связывают веревками, разыгрывают сцены похищений, заставляют играть «в доктора» со взрослыми и т.д. У многих из этих роликов были миллионы просмотров.