YouTube начал удалять видео, в которых эксплуатируют детей

Видеохостинг YouTube внес изменения в правила, касающихся роликов с детьми, о чем сообщил в своем официальном блоге.
"В последние месяцы мы заметили тенденцию, касающуюся контента на YouTube, который пытается казаться семейным, но на самом деле не является таковым. Если некоторые из этих видеороликов могут быть пригодны для взрослых, другие совершенно неприемлемы, поэтому мы работаем над их удалением с YouTube", – объясняют в компании.
До того как видеохостинг объявил о своем решении, к нему обратилось издание BuzzFeed с призывом обратить внимание на каналы, которые эксплуатируют детей. Журналисты нашли десятки видео, преимущественно из Восточной Европы, на которых детей связывают веревками, разыгрывают сцены похищений, заставляют играть «в доктора» со взрослыми и т.д. У многих из этих роликов были миллионы просмотров.
На следующий день все каналы и видео, о которых сообщили журналисты BuzzFeed, были удалены. А всего за последнюю неделю сервис заблокировал около 50 каналов с подобными видео на русском, английском, испанском, японском и других языках.
Таким образом, теперь YouTube будет удалять те видео, на которых изображены реальные или разыграны издевательства над детьми или членами семьи, блокировать аккаунты, «угрожающие» детям. Также из «семейных» роликов, на которых заметят эксплуатацию детей, будет удалена реклама, а неуместные комментарии будут блокироваться. Для нахождения подобного контента компания использует искусственный интеллект.
Кроме того, в ближайшие недели компания собирается опубликовать подробное руководство о том, как правильно создавать «семейный» контент для приложения YouTube Kids.