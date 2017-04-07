YouTube будет подключать рекламу только после 10 тыс. просмотров

YouTube анонсировал изменения в работе своего партнерского сервиса, позволяющего пользователям зарабатывать на рекламе. Теперь для подключения рекламы ролики пользователя должны просмотреть как минимум 10 тыс. человек, сообщает AIN.UA.

По словам представителей сервиса, новые правила помогут защитить создателей оригинального контента и отдавать рекламные средства тем, кто этого действительно заслуживает. "Из-за роста популярности сервиса некоторые пользователи воруют чужой контент, загружают его и зарабатывают с этого деньги. Это нарушает наши правила", — объясняют в YouTube.

Теперь запуск партнерской программы, которая позволяет зарабатывать деньги на просмотрах, будет рассматриваться только после достижения каналом 10 тыс. просмотров. Это позволит модераторам YouTube тщательно изучить канал и сделать выводы о правильности его финансовой поддержки.

Для старых пользователей правила пока останутся прежними: если пользователю удалось подключить партнерскую программу до достижения 10 тыс. просмотров, ее отключать не будут.

Напомним, не так давно крупный пул американских и европейских компаний отказался от рекламы на YouTube из-за показа своих роликов вместе с видео экстремистского характера. После этого капитализация Alphabet (владеет Google) упала на $35 млрд. В Google тогда пообещали решить возникшие проблемы.

Новостная интернет медиакомпания BuzzFeed опубликовала диаграмму, которая показывает, что сайты, производящие фейковые новости, по-прежнему зарабатывают на крупных рекламных сетях, в том числе активно участвуя в программе Google AdSense.

О том, как создать популярный видеоблог на YouTube, в программе «Сніданку з 1+1» рассказали Youtube-блогеры Руслан Кузнецов и Алена Венум:

Фото: Максим Лисовой