YouTube анонсировал запуск семи собственных шоу со звездами

С целью удержания аудитории видеохостинг YouTube собирается создавать оригинальный контент собственные шоу с участием знаменитостей. Как сообщает Sostav.ru, о некоторых проектах на их презентации рассказала глава сервиса Сьюзен Войчицки.

По ее словам, эти программы будут доступны всем пользователям, а не только подписчикам YouTube Red.

Среди звезд, которых пригласили делать шоу, - телеведущий, лауреат «Эмми» Райан Сикрест (American Idol), комик Кевин Харт («Смерть на похоронах», «Полтора шпиона»), телеведущая Эллен ДеДженерес (The Ellen DeGeneres Show), певица Кэти Перри и др.

Так, ДеДженерес будет дважды в неделю появляться в Ellen’s Show Me More Show, тогда как Харт будет тренироваться со звездами в Kevin Hart: What the Fit? Актриса и певица Деми Ловато позволит заглянуть на свою музыкальную «кухню» и проследить за созданием нового альбома в проекте I Am: Demi Lovato. Сикрест же выступит в привычном амплуа — будет вести конкурса талантов Best.Cover.Ever. Также пользователей ждет шоу Кэти Перри, которая готовится к выпуску альбома, - Katy Perry Live Special.

Участники комедийного дуэта Rhett & Link получат полноценное шоу Good Mythical Morning, которое является одним из самых популярных каналов на YouTube, а звезды The Slow Mo Guys появятся в проекте The Super Slow Show.

Напомним, к запуску собственных шоу (более 20) активно готовится и Facebook. Некоторые из них будут простыми и недорогими в производстве, для других же компания уже запланировала съемки со звездами первой величины.

